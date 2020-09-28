Решение об укрупнении районов поддерживают менее 20% украинцев

Решение Кабинета министров и Верховной рады об уменьшении количества районов с 490 до 129 поддерживают 16,5% украинцев. Выступают против 30% граждан.

Об этом свидетельствуют данные опрос фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова.

В то же время 36% граждан еще не определились относительно поддержки инициативы укрупнения районов и будут смотреть, как это решение будет воплощаться на практике.



По данным опроса, знают о решение по укрупнению районов 76,5% респондентов, из них 29% знают о новые районы в областях, где проживают опрошенные, а 47,5% знают только общую информацию. Каждый пятый опрошенный (21%) не знает о таком решении парламента.

Опрос проведен фондом “Демократические инициативы” совместно с Центром Разумкова 14 – 19 августа 2020 года среди 2022 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Справка Finance.ua: