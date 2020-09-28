"Google Карты" для Android получили долгожданную "ночную" тему

Google запустила распространение опционального темного оформления программы “Карты” для Android. Необходимая версия программы – 10.51.1.

Особенности нового оформления. Темная тема захватывает все элементы приложения: меню окрашены в темно-серый цвет, акцентные цвета приглушены, а интерфейс просмотра карты позволяет прекрасно различить все объекты.

Как получить обновление. Сейчас обновление доступно ограниченному кругу пользователей в рамках тестирования. Позже Google запустит более масштабный релиз функции. Скачать последнюю версию “Google Карт” можно из Google Play. “Карты” – один из последних сервисов Google, чье приложение до сих пор не оснащено нативным темным оформлением. С 2018 года тему получили “Сообщения”, Google Play, “Контакты” и многие другие приложения.

Кроме того в настройках “Карт” появился переключатель, позволяющий установить темное оформление на постоянной основе или отключить его совсем. Напомним, что темы приложений Google по умолчанию поддерживают тему системы, поэтому, если темный режим включен по умолчанию, “Карты” должны работать в том же режиме.