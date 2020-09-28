Amazon запускает оплату взмахом руки в двух своих магазинах (фото)

Компания Amazon объявила о запуске нового способа оплаты — взмахом ладони. Тестировать новую технологию начинают с 30 сентября в двух магазинах компании в Сиэтле, США.

Об этом говорится в блоге Amazon.

Компания представила устройство Amazon One, которое, как обещают, будет сканировать ладонь “примерно за секунду”. Для этого достаточно лишь махнуть.

Как это будет работать? Никаких чипов в руки вживлять не нужно. Для первого раза пользователь должен вставить в сканер карту, затем поднять руку над устройством и следовать указаниям, чтобы связать уникальный отпечаток ладони со счетом. Это можно сделать для обеих ладоней. Amazon говорит, что такая регистрация продлится менее минуты.

После этого с помощью взмаха руки можно заходить в магазины Amazon Go и совершать оплату покупок.

Чтобы использовать технологию, не обязательно иметь учетную запись Amazon. Но если аккаунт у вас все-таки есть, у себя в профиле вы можете видеть историю использования новой технологии.

В компании уверяют, что для безопасности не будут хранить изображения ладоней. А всю историю использования Amazon One шифруют и присылают в защищенное «облако». Кроме того, в любой момент человек может отказаться от технологии и удалить свои данные.

В дальнейшем компания надеется, что ее технологию будут использовать вместо пропусков для входа в здания и для оплаты в других розничных магазинах.

А почему именно распознавание ладони?

Amazon считает, что это «быстрый, надежный и безопасный способ идентификации людей». Отпечаток ладони остается неизменным на протяжении всей жизни, поэтому его труднее подделать, изменить или похитить. Также в компании считают, что именно отпечаток ладони обеспечивает больше приватности».

Компания подробно не описала, как будет работать технология, кроме того, что будет использовать специально построенные алгоритмы и аппараты» для распознавания особенностей руки.