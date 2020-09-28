Amazon запускает оплату взмахом руки в двух своих магазинах (фото)

Компания Amazon объявила о запуске нового способа оплаты — взмахом ладони. Тестировать новую технологию начинают с 30 сентября в двух магазинах компании в Сиэтле, США.
Об этом говорится в блоге Amazon.
Компания представила устройство Amazon One, которое, как обещают, будет сканировать ладонь “примерно за секунду”. Для этого достаточно лишь махнуть.
Как это будет работать? Никаких чипов в руки вживлять не нужно. Для первого раза пользователь должен вставить в сканер карту, затем поднять руку над устройством и следовать указаниям, чтобы связать уникальный отпечаток ладони со счетом. Это можно сделать для обеих ладоней. Amazon говорит, что такая регистрация продлится менее минуты.
После этого с помощью взмаха руки можно заходить в магазины Amazon Go и совершать оплату покупок.
Чтобы использовать технологию, не обязательно иметь учетную запись Amazon. Но если аккаунт у вас все-таки есть, у себя в профиле вы можете видеть историю использования новой технологии.
В компании уверяют, что для безопасности не будут хранить изображения ладоней. А всю историю использования Amazon One шифруют и присылают в защищенное «облако». Кроме того, в любой момент человек может отказаться от технологии и удалить свои данные.
В дальнейшем компания надеется, что ее технологию будут использовать вместо пропусков для входа в здания и для оплаты в других розничных магазинах.
А почему именно распознавание ладони?
Amazon считает, что это «быстрый, надежный и безопасный способ идентификации людей». Отпечаток ладони остается неизменным на протяжении всей жизни, поэтому его труднее подделать, изменить или похитить. Также в компании считают, что именно отпечаток ладони обеспечивает больше приватности».
Компания подробно не описала, как будет работать технология, кроме того, что будет использовать специально построенные алгоритмы и аппараты» для распознавания особенностей руки.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев рассказал, как будет происходить налоговая амнистия в УкраинеВчера, 10:00 - 2105 13
Залог для угонщика авто отныне будет зависеть от стоимости похищенного - МВДВчера, 14:30 - 430 9
Для туристов из Украины открыты 52 страны: добавилось 4Вчера, 13:41 - 1382 6
Взыскание Суркисами 10 млрд грн с ПриватБанка: Кабмин внес законопроект в ВРПозавчера, 19:42 - 4205 6
"Тарифная комиссия" подсчитала расходы пенсионеров на теплоВчера, 11:30 - 1863 2
Сферы с самыми высокими зарплатами в КиевеВчера, 09:00 - 3690
Гетманцев рассказал, как будет происходить налоговая амнистия в УкраинеВчера, 10:00 - 2105 13
"Тарифная комиссия" подсчитала расходы пенсионеров на теплоВчера, 11:30 - 1863 2
Для туристов из Украины открыты 52 страны: добавилось 4Вчера, 13:41 - 1382 6
Налог на выведенный капитал в 10% и НДФЛ 5%: что готовят для IT-индустрииВчера, 11:00 - 1334
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)Вчера, 12:24 - 248
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1109
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)27.09.2020, 07:39 - 4417 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 2564
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-1923.09.2020, 16:10 - 2193