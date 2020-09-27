Доходы в бюджет-2021 можно увеличить более чем на 20 миллиардов - Счетная палата

Счетная палата обнаружила дополнительные резервы доходов, не учтенные в проекте государственного бюджета на 2021 год, в целом на 20,6 млрд грн.
Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, представляя экспертизу проекта госбюджета-2021.
Он отметил, что увеличить доходы в проекте государственного бюджета возможно за счет поступлений рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и природного газа – на 15,1 млрд грн, ввозной пошлины – на 2,4 млрд грн, платы за лицензии на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей – на 2,2 млрд грн, собственных поступлений бюджетных учреждений – на 0,9 млрд грн.
Пацкан также отметил, что по оценке Счетной палаты, прогнозируемый рост реального ВВП на 4,6% в 2021 году весьма оптимистичен.
“К сожалению, существует много факторов, увеличивающих риски недостижения прогнозируемого роста экономики в следующем году и, как следствие, непоступление доходов в определенных объемах. Это, в частности рецессия, которая продолжается в промышленности и других отраслях, фактическое уменьшение кредитования и капитальных инвестиций, а также отток иностранного капитала”, – отметил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Нафтогаз" установил цену на газ для населения на октябрьВчера, 12:00 - 144905 15
Новый глава УЗ рассказал, что будет с пассажирскими перевозкамиВчера, 12:43 - 1595 14
Украина удвоила долю производства "зеленой" энергетикиВчера, 12:13 - 1103 9
Взыскание Суркисами 10 млрд грн с ПриватБанка: Кабмин внес законопроект в ВРВчера, 19:42 - 2156 7
Украинцам рассылают липовые "письма счастья": как отличить поддельное постановлениеВчера, 10:45 - 2164 4
"Нафтогаз" установил цену на газ для населения на октябрьВчера, 12:00 - 144905 15
Взыскание Суркисами 10 млрд грн с ПриватБанка: Кабмин внес законопроект в ВРВчера, 19:42 - 2156 7
НБУ рассказал о вербовке "денежных мулов"Вчера, 17:00 - 1665
Новый глава УЗ рассказал, что будет с пассажирскими перевозкамиВчера, 12:43 - 1595 14
Сколько стоило жилье в новостройках Киева в III квартале (инфографика)Вчера, 13:01 - 1248 1
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)Позавчера, 11:24 - 934
1400 долларов за след травы: Gucci продает джинсовые комбинезоны с «эффектом пятна» (фото)27.09.2020, 07:39 - 4200 3
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)24.09.2020, 07:27 - 2337
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-1923.09.2020, 16:10 - 2055
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 2614