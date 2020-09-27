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Минэнерго предлагает заложить 2 миллиарда на модернизацию шахт в бюджете-21

Минэнерго предлагает заложить 2 миллиарда на модернизацию шахт в бюджете-21

Министерство энергетики предлагает заложить 2 млрд грн на модернизацию шахт в проект бюджета на 2021 год.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

“Особое внимание Минэнерго уделяет угольной отрасли … Министерство предлагает предусмотреть на модернизацию шахт 2 млрд грн. Это минимальная потребность в государственной поддержке, чтобы стабилизировать ситуацию на государственных угледобывающих предприятиях, это позволит полностью оснастить 8 лав на 8 государственных шахтах. Прирост добычи угля позволит уменьшить себестоимость угольной продукции и нагрузки на государственный бюджет”, – говорится в сообщении.

Кроме того, для государственных угледобывающих предприятий предлагается выделить 1,4 млрд грн на погашение задолженности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, которое накапливалось с 2014 года.

“Рост задолженности по ЕСВ приводит к нарушению прав работников на социальную защиту, в частности к незачислению периода работы, за который не уплачен единый взнос, в страховой стаж работников, что негативно влияет на размер пенсий, больничных и других страховых выплат”, – отметили в Минэнерго .

Как сообщалось, и.о. министра энергетики Ольга Буславец представила народным депутатам из профильного комитета Верховной Рады насущные потребности ТЭК и сферы энергоэффективности в средствах госбюджета на 2021 год. Предлагается предусмотреть финансирование на энергоэффективные проекты, модернизацию угольных шахт, защиту средств для вывода из эксплуатации атомных энергоблоков, погашение задолженности по ЕСВ для угледобывающих предприятий, расчеты по «зеленому» тарифу и погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

По материалам УКРИНФОРМ
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