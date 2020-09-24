"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошлую неделю банки выдали 300 кредитов

За прошедшую неделю в рамках госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные выдали 299 кредитов на общую сумму в 577 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 299 кредитов на общую сумму в 577 миллионов гривен. 64% (371 миллион гривен) от общей суммы заключенных соглашений составляют соглашения по рефинансированию ранее выданных кредитов. 21% (109 миллионов гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И займы на пополнение оборотных средств составляют 15% (95,97 миллионов гривен)”, – говорится в сообщении.

С момента старта Программы “Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки выдали 3805 займов на общую сумму в 9,062 миллиарда гривен.

“Из них 7,168 млрд гривен были выданы в качестве рефинансирования полученных займов, 1,487 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 406,5 миллионов гривен – на пополнение оборотных средств”, – добавили в Минфине.

Вскоре кредиты по условиям программы «Доступные кредиты 5-7-9%» станут доступны клиентам Агропросперис Банк. На прошлой неделе Фонд развития предпринимательства подписал соответствующий договор.



Инфографика: Минфин

Справка Finance.ua:

Правительственная программа “Доступные кредиты 5-7-9%” сначала планировалась как такая, которая позволила бы сократить количество трудовых мигрантов, уезжающих из Украины в поиске более высоких зарплат. Заробитчанам готовы были предлагать дешевые кредиты для открытия собственного бизнеса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что программа “Доступные кредиты “5-7-9%” будет продлена на следующий год в том виде, в котором она работает сейчас.

Украинские банки ожидают, что в III квартале 2020 года восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса, а условия кредитования смягчатся. В то же время качество кредитных портфелей ухудшится.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.