"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошлую неделю банки выдали 300 кредитов

За прошедшую неделю в рамках госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные выдали 299 кредитов на общую сумму в 577 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
“За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 299 кредитов на общую сумму в 577 миллионов гривен. 64% (371 миллион гривен) от общей суммы заключенных соглашений составляют соглашения по рефинансированию ранее выданных кредитов. 21% (109 миллионов гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И займы на пополнение оборотных средств составляют 15% (95,97 миллионов гривен)”, – говорится в сообщении.
С момента старта Программы “Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки выдали 3805 займов на общую сумму в 9,062 миллиарда гривен.
“Из них 7,168 млрд гривен были выданы в качестве рефинансирования полученных займов, 1,487 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 406,5 миллионов гривен – на пополнение оборотных средств”, – добавили в Минфине.
Вскоре кредиты по условиям программы «Доступные кредиты 5-7-9%» станут доступны клиентам Агропросперис Банк. На прошлой неделе Фонд развития предпринимательства подписал соответствующий договор.
Инфографика: Минфин
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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