Семьи жертв крушения Ан-26 получат по 1,5 млн гривен

Выплаты семьям погибших в авиакатастрофе в Харьковской области будут срочными. Каждая семья должна единоразово получить 1,576 млн гривен в течение трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших.

Об этом заявили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с министрами и представителями правоохранительных органов, передает пресс-служба Офиса президента.

“Нужно сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными”, – сказал Зеленский.

Шмыгаль добавил, что у Минобороны есть в распоряжении достаточная сумма для поддержки семей жертв катастрофы. В Минобороны также уточнили, что предоставляют родственникам погибших психологическую помощь.