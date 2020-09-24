Перегруженные фуры: За прошлую неделю начислили штрафов на 3,5 миллиона

По итогам 21-27 сентября 2020 инспекторы “Укртрансбезопасности” проверили 22000 транспортных средств и насчитали около 3,5 млн грн платы за перегрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

В разрезе регионов

больше всего платы за проезд начислено в Херсонской, Одесской и Николаевской областях;

по сравнению с прошлой неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля ( ГВК ) повысились в Волынской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской и Черкасской областях.

ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм за прошедшую неделю

1. На автодороге Н-22 – авто DAF с перегрузкой на 24%. Общий вес транспортного средства составил 49,6 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 4656 евро.

2. На автодороге М-06 – авто САМС с перегрузкой на 45%. Общий вес транспортного средства составила 58,10 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 2352 евро.

3. На автодороге М-06 – авто DAF с перегрузкой на 24%. Общий вес транспортного средства составил 49,6 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 2093 евро.

4. На автодороге М-06 – авто DAF с перегрузкой на 24%. Общий вес транспортного средства составил 49,73 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 1570,02 евро.

5. На автодороге Н-11 – авто Mercedes-Benz с перегрузкой на 22%. Общий вес транспортного средства составил 48,65 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 430,68 евро.

Справка Finance.ua:

В Украине меньше чем за год собираются установить более 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля транспортных средств.

Правительство планирует повысить штрафы автоперевозчикам за перегруженные фуры.

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