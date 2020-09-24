Перегруженные фуры: За прошлую неделю начислили штрафов на 3,5 миллиона

По итогам 21-27 сентября 2020 инспекторы “Укртрансбезопасности” проверили 22000 транспортных средств и насчитали около 3,5 млн грн платы за перегрузки.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
В разрезе регионов
ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм за прошедшую неделю
1. На автодороге Н-22 – авто DAF с перегрузкой на 24%. Общий вес транспортного средства составил 49,6 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 4656 евро.
2. На автодороге М-06 – авто САМС с перегрузкой на 45%. Общий вес транспортного средства составила 58,10 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 2352 евро.
3. На автодороге М-06 – авто DAF с перегрузкой на 24%. Общий вес транспортного средства составил 49,6 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 2093 евро.
4. На автодороге М-06 – авто DAF с перегрузкой на 24%. Общий вес транспортного средства составил 49,73 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 1570,02 евро.
5. На автодороге Н-11 – авто Mercedes-Benz с перегрузкой на 22%. Общий вес транспортного средства составил 48,65 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 430,68 евро.
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