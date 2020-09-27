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Samsung выпустил защищенный бизнес-планшет для работы вне офиса

Samsung выпустил защищенный бизнес-планшет для работы вне офиса

Samsung Electronics представила новый планшет Galaxy Tab Active3, особенностью которого является защищенный корпус.

Производитель уделил “особое внимания повышению производительности и безопасности сотрудников”, особенно тех, кто работает в полевых условиях. Планшет оснащен повышенной чувствительностью к прикосновениям, отметили в компании. Это пригодится профессионалам, например, службам быстрого реагирования, которые используют перчатки для безопасной работы в самых сложных условиях.

“Способ ведения бизнеса в мире стремительно меняется по мере того, как мы переезжаем из офиса в “поле”, – прокомментировал выход нового девайса исполнительный вице-президент и руководитель группы Global Mobile B2B подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics Кей Си Чой.

По его словам, во время разработки нового устройства компания “прислушивалась к отзывам клиентов и партнеров”. И при этом сосредоточилась на создании продукта, который упростил бы выполнение задач. “Galaxy Tab Active3 не только более долговечен, но и его производительность была улучшена для поддержки новейших приложений для максимальной производительности”, – подчеркнул он.

По материалам УБР
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