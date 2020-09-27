В Кабмине исключили рост цен на электроэнергию в этом году

Стоимость электроэнергии до конца текущего года останется неизменной. А информация о повышении с 1 октября 2020-го, распространяемая в некоторых СМИ, является недостоверной, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

“Минэнерго и Кабмин неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена на электроэнергию для населения до конца текущего года будет оставаться неизменной”, – отметили в министерстве.

При этом тарифы для населения установлены постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), от 26 февраля 2015 года.

Согласно этому документу, цена на электрическую энергию составляет (с НДС):

до 100 кВт·ч – 0,9 коп. за кВт·ч;

более 100 кВт·ч – 1,68 грн за кВт·ч.

Также в Минэнерго подчеркнули, что сохранение фиксированного льготного тарифа на электроэнергию для населения в условиях новой модели рынка осуществляется в рамках переходной модели спецобязательств (ПСО), введенной постановлением Кабмина в июле 2019-го.