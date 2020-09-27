0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 155 0

В Кабмине исключили рост цен на электроэнергию в этом году

В Кабмине исключили рост цен на электроэнергию в этом году

Стоимость электроэнергии до конца текущего года останется неизменной. А информация о повышении с 1 октября 2020-го, распространяемая в некоторых СМИ, является недостоверной, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

“Минэнерго и Кабмин неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена на электроэнергию для населения до конца текущего года будет оставаться неизменной”, – отметили в министерстве.

При этом тарифы для населения установлены постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), от 26 февраля 2015 года.

Согласно этому документу, цена на электрическую энергию составляет (с НДС):

до 100 кВт·ч – 0,9 коп. за кВт·ч;

более 100 кВт·ч – 1,68 грн за кВт·ч.

Также в Минэнерго подчеркнули, что сохранение фиксированного льготного тарифа на электроэнергию для населения в условиях новой модели рынка осуществляется в рамках переходной модели спецобязательств (ПСО), введенной постановлением Кабмина в июле 2019-го.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.