Налоговая разоблачила схему формирования фиктивного налогового кредита на 5 млн гривен

Специалистами Главного управления ГНС в Хмельницкой области проведено аналитическое исследование, по результатам которого пресечена теневая схема формирования фиктивного налогового кредита на сумму 5,1 млн гривен.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
“Установлено, что на протяжении 2018-2019 годов должностные лица общества с ограниченной ответственностью, регистрируя налоговые накладные без фактического проведения хозяйственных операций и скрепляя их электронной цифровой подписью, заведомо внесли ложные сведения в ЕРНН на общую сумму НДС более 5 млн гривен”, – говорится в сообщении.
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Противоправная регистрация налоговых накладных проводилась для дальнейшего документального оформления бестоварных операций с предприятиями реального сектора экономики Украины, что минимизировало уплату налоговых поступлений в бюджет, и легализации средств неизвестного происхождения в результате проведения операций без отражения в налоговой отчетности.
Сейчас налоговой службой Хмельницкой области установлены 24 субъекта хозяйственной деятельности, должностные лица которых причастны к формированию схемного налогового кредита.
Материалы исследования переданы в правоохранительные органы.
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