SkyUp Airlines продолжает полеты в Армению, но не исключает отмену рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

“Мы провели консультации с ответственными органами государственной и авиационной власти Украины и Республики Армения. На их основе мы приняли решение продолжить рейсы Киев – Ереван в полном объеме в соответствии с анонсированным графиком. Сейчас по информации от официальных источников никаких препятствий для авиасообщения нет”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, компания постоянно получает оперативные данные от:

Министерства иностранных дел Украины;

Посольства Украины в Республике Армения;

Министерства территориального управления и инфраструктуры Республики Армения;

Посольства Украины в Армении;

авиационных контролирующих органов обеих стран;

диспетчерских служб;

аэропорта Звартноц (Ереван, Армения).

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“Все они сейчас уверены, что препятствий для выполнения рейсов нет. Кроме того, маршрут вполне безопасен, так как проходит через территорию Грузии, а в Армению самолет попадает с западной стороны”, – отмечают в пресс-служба компании.

SkyUp рекомендует пассажирам, планирующим лететь из Киева в Ереван, или в обратном направлении, проверять заявления на сайтах Министерства иностранных дел Украины, Посольства Украины в Республике Армения, Министерства иностранных дел Республики Армения, Посольства Республики Армения в Украине.

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