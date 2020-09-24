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SkyUp Airlines продолжает полеты в Армению, но не исключает отмену рейсов

SkyUp Airlines продолжает полеты в Армению, но не исключает отмену рейсов

SkyUp Airlines продолжает полеты в Армению, но не исключает отмену рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

“Мы провели консультации с ответственными органами государственной и авиационной власти Украины и Республики Армения. На их основе мы приняли решение продолжить рейсы Киев – Ереван в полном объеме в соответствии с анонсированным графиком. Сейчас по информации от официальных источников никаких препятствий для авиасообщения нет”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, компания постоянно получает оперативные данные от:

  • Министерства иностранных дел Украины;
  • Посольства Украины в Республике Армения;
  • Министерства территориального управления и инфраструктуры Республики Армения;
  • Посольства Украины в Армении;
  • авиационных контролирующих органов обеих стран;
  • диспетчерских служб;
  • аэропорта Звартноц (Ереван, Армения).

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“Все они сейчас уверены, что препятствий для выполнения рейсов нет. Кроме того, маршрут вполне безопасен, так как проходит через территорию Грузии, а в Армению самолет попадает с западной стороны”, – отмечают в пресс-служба компании.

SkyUp рекомендует пассажирам, планирующим лететь из Киева в Ереван, или в обратном направлении, проверять заявления на сайтах Министерства иностранных дел Украины, Посольства Украины в Республике Армения, Министерства иностранных дел Республики Армения, Посольства Республики Армения в Украине.

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По материалам Finance.UA
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