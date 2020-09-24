SkyUp Airlines продолжает полеты в Армению, но не исключает отмену рейсов.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
“Мы провели консультации с ответственными органами государственной и авиационной власти Украины и Республики Армения. На их основе мы приняли решение продолжить рейсы Киев – Ереван в полном объеме в соответствии с анонсированным графиком. Сейчас по информации от официальных источников никаких препятствий для авиасообщения нет”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, компания постоянно получает оперативные данные от:
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“Все они сейчас уверены, что препятствий для выполнения рейсов нет. Кроме того, маршрут вполне безопасен, так как проходит через территорию Грузии, а в Армению самолет попадает с западной стороны”, – отмечают в пресс-служба компании.
SkyUp рекомендует пассажирам, планирующим лететь из Киева в Ереван, или в обратном направлении, проверять заявления на сайтах Министерства иностранных дел Украины, Посольства Украины в Республике Армения, Министерства иностранных дел Республики Армения, Посольства Республики Армения в Украине.
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