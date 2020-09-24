Комитет Рады не поддержал увеличение переводов без идентификации до 25 тысяч грн

В понедельник, 28 сентября, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отказался поддержать законопроект №3686 об увеличении максимальной суммы денежного перевода без идентификации. Сумму предлагают увеличить с 5 тысяч до 25 тысяч гривен.

Соответствующее решение принято на заседании комитета.

Законопроект поддержали девять членов комитета, столько же воздержались и еще один проголосовал “против”.

Также в ходе заседания первый заместитель министра финансов Денис Улютин сообщил, что закон о финмониторинге, предусматривающий максимальную сумму платежа без идентификации на уровне 5 тысяч гривен, принимался в рамках обязательств Украины при получении макрофинансовой помощи.

Напомним, в Верховной Раде соответствующий законопроект №3686 зарегистрировали в июне.

Справка Finance.ua:

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов”.

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Как отметила заместитель главы НБУ Рожкова, для 95% банковских клиентов эти изменения не усложнят жизнь, а скорее упростят, ведь все клиенты банков уже идентифицированы, так как уже однажды были в отделении, заполняли анкету и предоставляли ксерокопии своих документов.

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