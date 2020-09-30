Унификация тарифов на "Укрзализныце" без реформы приведет к падению доходов, - эксперт

Унификация тарифов на грузовые перевозки по железной дороге не целесообразна без комплексного реформирования “Укрзализныци” и может привести к уменьшению доходов компании.
Об этом заявила заместитель директора представительства интересов компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская.
По ее мнению, система тарифов “Укрзализныци” требует комплексного пересмотра. Однако для этого сначала необходимо создать независимый регулятор – Национальную комиссию по вопросам регулирования транспорта.
“Унифицировать действующие устаревшие тарифы в условиях явной необходимости пересмотра всей системы ценообразования не целесообразно”, – считает Михайловская.
Она также отметила, что по убеждению экспертов ассоциации, унификация тарифов на порожний пробег не приведет к ожидаемому росту доходов “Укрзализныци”, а наоборот – к их падению, поскольку уменьшится грузопоток.
“Такое решение может привести к потенциальному снижению грузопотока на 3% или 9 млн тонн/год, в том числе за счет сокращения перевозок массовых грузов, что нивелирует ожидаемые дополнительные доходы “Укрзализныци”, – объяснила Михайловская.
Эксперт подчеркнула: единственным путем установления справедливых тарифов на услуги “Укрзализныци” является системное реформирование тарифов на перевозки после демонополизации компании и создания профильного регулятора НКРТ.
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