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Федоров о финансировании Минцифры на 2021 год: Катастрофически мало

Федоров о финансировании Минцифры на 2021 год: Катастрофически мало

Запланированного в государственном бюджете на 2021 год финансирования направления цифровой трансформации и кибербезопасности катастрофически недостаточно.

Об этом заявил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время конференции.

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“Мы изучали международный опыт и, например, Норвегия, Дания, Эстония тратят от 1% до 4% от общего бюджета страны на направление цифровой трансформации, куда также входит и направление кибербезопасности. В нашей стране сегодня в бюджете, который уже внесен в Верховную Раду, это 0,15%, и это катастрофически мало для одной из самых приоритетных отраслей цифровой экономики”, – сказал он.

С другой стороны, по словам Федорова, это уже достижение по сравнению с прошлым годом, когда на направление цифровой трансформации было выделено лишь несколько десятков миллионов гривен.

“Направление киберзащиты и “кибер” в целом становится для нас приоритетным направлением. За этот год мы смогли построить базовые инфраструктурные вещи – запустили портал One Stop Shop для госуслуг, запустили мобильное приложение. Миллионы пользователей – это индикатор того, что мы движемся в верном направлении, в 2021-2023 гг. киберзащита будет нашим приоритетом”, – подчеркнул Федоров.

По материалам Економічна Правда
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