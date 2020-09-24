Единая е-система в сфере строительства с 1 декабря заработает на постоянной основе

Первая очередь Единой электронной системы в сфере строительства проходит бета-тестирование, на постоянной основе портал заработает 1 декабря 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

«Тестирование проходит в рамках экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства. В сотрудничестве с Минцифры и при поддержке международных партнеров работаем над наполнением Портала электронной системы, который должен заработать на постоянной основе с 1 декабря этого года», – отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Проведена первичная аутентификация ответственных исполнителей отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры при регистрации в электронных кабинетах с привлечением саморегулируемых организаций в сфере архитектурной деятельности.

Также Минрегион провел онлайн-конференции с участием нескольких тысяч работников уполномоченных органов градостроительства и архитектуры. Участники получили методические рекомендации по внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства и наполнению Реестра строительной деятельности.

В Реестр внесена информация о градостроительных условиях и ограничениях, о строительных паспортах, сведения о лицах, получивших квалификационный сертификат, о проектной документации, отчеты о результатах экспертизы проектной документации на строительство объектов, документы, которые дают право на выполнение подготовительных и строительных работ, удостоверяют принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Реклама

Проводится автоматизированное электронное консультирование в режиме реального времени по вопросам предоставления административных услуг в сфере строительства и осуществления мероприятий государственного архитектурно-строительного контроля.

Экспериментальный проект будет действовать до 30 ноября 2020 года.