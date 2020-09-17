Провайдерам перепишут ценники на аренду электроопор: у кого подорожает интернет

Украинские интернет-провайдеры готовятся к повышению цены аренды на электроопоры от облэнерго. Это непосредственно выльется в удорожание услуг для клиентов.

Если говорить об опорах, предназначенных для подвеса кабеля, в том числе и о так называемых опорах ЛЭП, то цены на услуги формируют владельцы инфраструктуры, самые крупные из них, что естественно – облэнерго.

В данном случае речь идет об электроопорах, на которых провайдеры размещают свои интернет-кабели. В законе “О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей” и подзаконных документах (методиках расчета стоимости) арендная плата за опоры привязывается к минимальной зарплате.

“Поскольку “минималка” будет подниматься, то владельцы инфраструктуры обязательно воспользуются возможностью поднять цену для провайдеров. Ранее, до закона “О доступе…”, поднимали раз в год. Провайдеры уже привыкли, что их “доят” все, кому не лень”, – заметил руководитель провайдера Паутина.Net Александр Арутюнян.

С ростом минимальной заработной платы увеличится граничный порог возможной стоимости услуг, в пределах которой и могут устанавливать цену владельцы инфраструктуры.

“Скорее всего, отдельные владельцы инфраструктуры могут пересмотреть свою ценовую политику в договорах на следующий год”, – считает директор департамента регуляторного обеспечения ПАО “Укртелеком” Андрей Каленский.

Подорожание заметят прежде всего операторы (и их абоненты), которые работают в сельской местности.

“До каждого абонента или небольшой группы абонентов идет трасса через несколько столбов, и единственный способ компенсировать это увеличение – выставить всю сумму этому (этим) пользователям. Что может быть вполне существенной для них суммой”, – рассказал член правления Интернет-ассоциации Украины, владелец компании-провайдера NetAssist Максим Тульев.

Так что вопрос пересмотра тарифов, скорее всего, станет актуальным уже в декабре этого года, когда будут переподписываться договоры на следующий. Вместе с тем большого роста цен для своих клиентов интернет-провайдеры не прогнозируют.

“Думаю, повышение будет в пределах не более 10%, что есть нормой и рыночной реалией. Ну и повышение коснется тех, кто пользуется услугами в частном секторе. В многоквартирных домах цена также будет несколько повышаться, но причины там будут совсем иные”, – заметил нам Александр Арутюнян.