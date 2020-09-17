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Торги на 20 миллионов: "Укрспирт" отправил на продажу еще один объект

Торги на 20 миллионов: "Укрспирт" отправил на продажу еще один объект

Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил о проведении третьего аукциона по запланированной с зимы приватизации объектов спиртовой отрасли. Торги назначены на 22 октября, продавать будут Овечацкий МПД (место осуществления деятельности) в Винницкой области.

Как сообщила пресс-служба “Укрспирта”, аукцион будет проведен на площадке на “ProZorro.Продажи”. Стартовая цена объекта – 19,84 млн гривен, свидетельствуют данные торговой площадки.

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“Начата масштабная программа по приватизации предприятий спиртовой отрасли, целью которой является выполнение закона <…>, что демонополизирует отрасль производства спирта и создает новый рынок с равными правилами для всех участников. Стоит отметить, что согласно действующему законодательству, единственной возможностью стать участником рынка производства спирта в Украине до 1 июля 2021 года является приобретение объекта спиртовой отрасли”, – добавили в “Укрспирте”.

Напомним, ранее был назначен аукцион по продаже в частные руки Артемовского спиртзавода, который расположен под Харьковом. Аукцион по приватизации актива состоится 20 октября.

По материалам Сегодня
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