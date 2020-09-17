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Украина привлечет 300 миллионов евро займа от ЕИБ на энергоэффективность

Украина привлечет 300 миллионов евро займа от ЕИБ на энергоэффективность

Кабмин на заседании 23 сентября одобрил 2 проекта распоряжений, которые позволяют привлечь займы Европейского инвестиционного банка для реализации проекта “Энергоэффективность общественных зданий в Украине” в размере 300 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

“Реализация распоряжения “О привлечении средств займа от ЕИБ для реализации проекта “Энергоэффективность общественных зданий в Украине”, подготовленного Минрегионом, позволит осуществить мероприятия по энергоэффективности в небольших городах, что значительно уменьшит нагрузку на государственный и местные бюджеты за счет экономии расходов на оплату энергоносителей. Мероприятия по энергоэффективности будут внедряться в детских садах, школах, больницах, административных и других зданиях социального и культурного назначения”, – говорится в сообщении.

Другим распоряжением Кабмин сформировал персональный состав делегации Украины из представителей Минрегиона, Минфина, Минэкономики, МИД и Минюста и директивы для участия в переговорах с ЕИБ для дальнейшего подписания финансового соглашения и реализации проекта “Энергоэффективность общественных зданий в Украине”.

“Достижение договоренностей с ЕИБ относительно долгосрочного низкопроцентного займа, направленного на повышение энергоэффективности в зданиях социального назначения, создает прочный фундамент для внедрения реформы энергоэффективности и обеспечит финансовую возможность для развития муниципального энергоэффективного пространства”, – заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

По материалам Економічна Правда
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