НАПК нашло нарушений в декларациях чиновников на 358 млн грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило у чиновников незадекларированного имущества на 358 миллионов гривен. Среди топ-нарушителей – экс-министр и местные депутаты.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Наибольшую сумму недостоверных сведений обнаружили у таких декларантов:

95,3 млн грн – Михаил Чурило, депутат Ужгородского городского совета;

60,4 млн грн – Виктор Андреев, первый заместитель главы Шевченковской РГА в Киеве;

в Киеве; 34,6 млн грн и 29,6 млн грн (в декларациях за 2018 и 2019 годы соответственно) – Игорь Насалик, бывший министр энергетики и угольной промышленности;

27,4 млн грн – Олег Этнарович, депутат Одесского городского совета;

19,1 млн грн – Елена Глинкина, депутат Тарасовского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области.

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НАПК направило правоохранителям материалы проверок 42 деклараций по признакам уголовного правонарушения (ст. 366-1 УК Украины). Также агентство направило в суд три административных протокола по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП.