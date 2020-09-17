День финансов, 23 сентября: про обещания "Нафтогаза", ставки Привата, главу Ощада

В среду, 23 сентября, поговорим об экономии:

На зарплатах министров. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что его зарплата и зарплата министров останутся ограниченными до 5 средних зарплат в Украине. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция, и попросил министров избегать “перекосов” в зарплатах их заместителей и работников министерств.

Мы, конечно, очень сильно и наивно верим, что уж теперь-то министры и их заместители будут усердно избегать “перекосов”. А вы как думаете?

При покупке газа. “Нафтогаз” уверяет, что готовит продукты для тех украинцев, кто готов покупать у них газ. Так, среди подобных продуктов рассматривается установка бойлера в тех квартирах и домах, жители которых покупают газ у Нафтогаза. Такие и подобные им меры энергоэффективности позволят в итоге снизить объемы потребления газа, на чем рядовые украинцы только выиграют, говорят в компании.

При уплате налогов, если приобретаете жилье впервые. Сегодня Кабмин принял решение, что граждане, которые приобретают жилье впервые или стоят в очереди на получение жилья, освобождаются от уплаты пенсионного сбора, который составляет 1% от стоимости дома или квартиры.

При покупке нового авто в кредит. ПриватБанк – крупнейший банк, объявил о значительном снижении ставок по программам финансирования покупки новых автомобилей. Так, с 22 сентября 2020 года максимальная ставка на покупку нового авто (с первоначальным взносом 10% и сроком кредитования 7 лет) снижена с 14,9% до 12,8% годовых. Также банк снизил ставки финансирования покупки авто по партнерским программам с крупнейшими автодилерами, которые в большинстве случаев составляют от 0,01% до 8%.

🚗 В продолжение темы авто. В Украине ужесточили наказание за угон автомобилей. Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому отменяется штраф за угон авто. Такие действия будут наказываться ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Если остались долги после развода. В процессе развода перед бывшими супругами может возникнуть вопрос не только о разделе имущества, но и о долгах. В Минюсте советуют, чтобы распределить долговые обязательства, необходимо заключить кредитный договор. Также для того, чтобы защитить себя от проблем с разделом долгов в будущем, по общему согласию супругов можно подписать брачный договор. Детальнее о таких услугах можно узнать здесь.

Пока не понятно, начнут ли больше экономить в Ощаде. Но банк получил нового главу. НБУ согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного Правлением Национального банка. В июне 2020 года Сергей Наумов победил в конкурсе на должность председателя правления Ощадбанка. Вот небольшое досье с краткой информацией о банкире.