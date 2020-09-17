Смартфон realme с подэкранной камерой показали на официальном снимке

Смартфоны с интегрированной в дисплей фронтальной камерой уже переросли стадию патентов. Вице-президент по глобальному маркетингу realme Сюй Ци опубликовал первую фотографию собственного решения бренда с подэкранным селфи-датчиком, и намекнул на сроки его розничного дебюта.
По словам топ-менеджера, на фотографии представлен инженерный прототип смартфона, проходящий тестирование в центре исследований и разработок компании. При этом он отметил, что несмотря на существенный прогресс в сфере разработки смартфона с подэкранной камерой, новинка, скорее всего, будет представлена не раньше 2021 года.
Фото: sparrowsnews.com
Аналогичное заявление ранее сделали и представители Xiaomi, анонсировавшие третье поколение датчиков, предназначенных для размещения под поверхностью экрана. Таким образом, единственным серийным смартфоном на рынке с поддержкой такой технологии пока остаётся представленный недавно ZTE Axon 20 5G.
В недавнем интервью журналистам Сюй Ци также заявил, что вся новая линейка устройств realme получит процессоры, изготовленные по 5-нм техпроцессу. Затронет ли такой апгрейд гаджет realme с подэкранной камерой, пока не известно.
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