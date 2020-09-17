В Украине проанализируют влияние открытия данных на разные отрасли экономики и создадут Национальный центр комптетентности в сфере открытых данных.
Об этом стало известно во время четвертого всеукраинского Open Data Forum 2020, передает Минцифры.
“Открытые данные – это один из самых действенных инструментов влияния граждан на принятие решений властью, госслужащими и политиками. Самый яркий пример – то, как мы начали бороться с миллионной, а возможно, и миллиардной коррупцией в сфере строительства, создав новый Реестр строительной деятельности, благодаря которому каждый может открыто проверить информацию о том, на законных ли основаниях строится новое здание. Именно силами команды Минцифры и благодаря большой поддержке международных доноров и общества мы как стартап доказали, что можем запускать проекты, которые дают результаты и выходят на уровень устойчивого развития” , – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
“При поддержке международных доноров и Минцифры стартовали восемь тематических исследований влияния обнародования данных в разных областях. Эти исследования будут проводить в таких сферах, как градостроительство, здравоохранение, строительство и ремонт дорог, ведение бизнеса, экология, фискальная политика и другие.
За основу взята методология международной организации GovLab, предусматривающая изучение отдельных практик применения открытых данных. Первым увидит свет исследование о влиянии открытых данных Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК). На очереди – анализ влияния обнародования данных по ремонту и строительству дорог”, – говорится в сообщении.
Также в рамках Open Data Forum 2020 анонсировали концепцию портала “Дія. Відкриті дані», который станет национальным центром компетентности в сфере открытых данных как для самих чиновников – распорядителей данных, так и для пользователей – представителей бизнеса, общественных организаций, стартап-сообщества и обычных пользователей.
“Дія. Відкриті дані” будет содержать базу знаний для различных целевых аудиторий, станет точкой входа до десятков сервисов на основе открытых данных, удобно систематизированных по сферам жизнедеятельности: от юстиции и налогов – до медицине и экологии; а также станет площадкой для коммуникации и сбора предложений от общественности по формированию общенациональной политики в сфере открытых данных. Запуск “Дія. Відкриті дані” запланирован к концу года”, – добавили в Минцифры.
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