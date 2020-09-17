Шмыгаль анонсировал внедрение рынка парниковых газов: план на семь лет

В Украине планируют ввести рынок парниковых газов, этот план не будет долговременным – 7 лет. Если это не сделать, может пострадать бизнес.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“В рамках соглашения об ассоциации Украина брала на себя обязательство по имплементации ряда документов по противодействию изменениям климата. И это собственно одна из таких инициатив – внедрение рынка парниковых газов. Это на самом деле плюс к репутации Украины”, – сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что это требование времени.

“Если Украина вовремя не введет систему учета по выбросу газов, то может пострадать бизнес, который будет платить дополнительные налоги для экспорта своей продукции. Эта инициатива будет реализовываться не в течение короткого времени. Это длительный стратегический план на фактически почти 7 последующих лет”, – добавил Шмыгаль.

По его словам, вместе с нардепами будет нарабатываться финансовый план реализации этих инициатив.