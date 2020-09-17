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Deutsche Bank планирует закрыть каждое пятое отделение в Германии

Deutsche Bank планирует закрыть каждое пятое отделение в Германии

Deutsche Bank планирует закрыть каждое пятое отделение в Германии, поскольку из-за коронавируса клиенты все больше пользуются онлайн-услугами.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что сокращения расходов на закрытые отделения помогут вернуть банк к доходности.

Глава сектора розничных операций Deutsche Bank в Германии Филлип Госсов рассказал, что банк сократит количество отделений до примерно 400 из около 500 – преимущественно в городских населенных пунктах.

По его словам, закрытия отделений будут происходить “в кратчайшие сроки”.

“Немецкие банки традиционно оперируют большим количеством филиалов по сравнению с нидерландскими или британскими, где клиенты более комфортно пользуются цифровым банкингом. Банки по всей Европе переосмысливают свои отраслевые стратегии после коронакризиса”, – говорится в сообщении.

По его словам, коронавирус еще больше изменил требования к консультационным услугам и отраслевому бизнесу.

“Что касается предоставления консультаций нашим клиентам, то сейчас филиалы уже не являются единственным и ключевым местоположением. Даже клиенты, которые раньше были не слишком осведомлены в интернет-банкинге, сейчас делают много простых банковских операций из дома на своем компьютере или гаджете”, – добавил он.

По материалам Економічна Правда
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