ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита, но есть условие

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита. Однако он озвучил условие для получения этих средств.
Об этом Боррель сказал в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Он напомнил о предоставлении беспрецедентной поддержки Украине для борьбы с пандемией.
“Это почти 200 млн евро. И это самая большая помощь, которая была предоставлена нашим восточным партнерам. Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, связанных с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией”, – сказал высокий представитель ЕС.
Дипломат назвал условие, которое Украине следует выполнить, чтобы получить деньги.
“Но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине”, – заявил Боррель.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, необходимый для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от ЕС. После подписания вступит в силу Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Евросоюзом как кредитором.
В конце апреля Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 млрд 200 млн евро поддержки во время пандемии COVID-19.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеВчера, 13:43 - 3926 16
Украинский газ по цене иностранного: в Раде сообщили, как снизить стоимость газаВчера, 08:34 - 3516 12
Дальнобойщикам выписали миллионные штрафы (фото)Вчера, 09:32 - 1945 9
В Украине представили сервис для потенциальных инвесторовВчера, 16:00 - 846 5
В Украине вводят единый смарт-билет на транспорт: где заработает услуга и какова стоимостьВчера, 08:00 - 2013 4
Крупнейший российский интернет-магазин начал работать в УкраинеВчера, 13:43 - 3926 16
Бизнес спрогнозировал курс гривны к доллару на 2021 годВчера, 14:00 - 2689
Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны – ФиалаВчера, 21:02 - 1620 2
В SkyUp заявили о возможном банкротстве авиакомпанииВчера, 14:45 - 1544
SWIFT меняет механизм международных платежейВчера, 17:00 - 1389
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1286
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 741 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3150 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 901
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 628