LG объявила цену и дату начала продаж "крылатого" смартфона Wing

Через неделю после презентации неординарного смартфона LG Wing с вращающимся дисплеем южнокорейская компания объявила о том, что готовится к старту продаж новинки. Кроме того, стала известна и официальная цена устройства.
По заявлению LG, оригинальный смартфон поступит в продажу на территории Южной Кореи уже в начале октября, позднее компания планирует представить новинку на рынках Северной Америки и Европы. Дата анонса глобальной версии будет объявлена производителем отдельно.
Фото: LG
Розничная цена построенного на платформе Snapdragon 765G гаджета, оснащенного 6,8-дюймовым основным экраном с вращающимся механизмом, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, составит 943 доллара.
По случаю старта продаж LG предложила пользователям ограниченную по времени акцию – в течение двух лет со дня покупки владелец устройства сможет заменить любой из его дисплеев в случае поломки, не подпадающей под гарантийные условия, со скидкой в 70%.
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