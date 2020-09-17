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LG объявила цену и дату начала продаж "крылатого" смартфона Wing

LG объявила цену и дату начала продаж "крылатого" смартфона Wing

Через неделю после презентации неординарного смартфона LG Wing с вращающимся дисплеем южнокорейская компания объявила о том, что готовится к старту продаж новинки. Кроме того, стала известна и официальная цена устройства.

По заявлению LG, оригинальный смартфон поступит в продажу на территории Южной Кореи уже в начале октября, позднее компания планирует представить новинку на рынках Северной Америки и Европы. Дата анонса глобальной версии будет объявлена ​​производителем отдельно.


Фото: LG

Розничная цена построенного на платформе Snapdragon 765G гаджета, оснащенного 6,8-дюймовым основным экраном с вращающимся механизмом, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, составит 943 доллара.

По случаю старта продаж LG предложила пользователям ограниченную по времени акцию – в течение двух лет со дня покупки владелец устройства сможет заменить любой из его дисплеев в случае поломки, не подпадающей под гарантийные условия, со скидкой в ​​70%.

По материалам Телеканал 24
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