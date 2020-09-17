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В Украине началась реконструкция одного из крупнейших хранилищ газа

В Украине началась реконструкция одного из крупнейших хранилищ газа

Работы по реконструкции установки осушки газа с автоматизацией технологического процесса начаты на Дашавском подземном хранилище газа. Запланированная стоимость реконструкции – 216,6 млн грн, работы планируется закончить в IV квартале 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба “Укртрансгаза”.

Как отмечается в сообщении, Дашавское ПХГ, с проектной мощностью в 2,2 млрд куб. м, является третьим по объемам хранения природного газа украинским газохранилищем.

Его реконструкция обеспечит высокое качество природного газа, подаваемого в магистральные газопроводы. Переоборудование установки осушки газа позволит сократить ежегодные расходы топливного газа на 55-65%.

Проект реконструкции Дашавского ПХГ входит в План развития газохранилищ Оператора газохранилищ АО “Укртрансгаз” на 2020-2029 годы, а также инвестиционную программу украинских ПХГ на 2020 год, что было утверждено регулятором в июне этого года. Кроме Дашавского газохранилища, в ближайших планах – проведение капитального ремонта и техническое переоснащение объектов Бильче-Волыцко-Угерского и Богородчанского ПХГ.

По материалам РБК-Украина
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