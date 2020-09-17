День финансов, 21 сентября: новое карантинное зонирование, размер пенсии по СМС, ипотека для 30 тыс. семей

В понедельник, 21 сентября, полезные новости для бизнесменов, пенсионеров, и семей, которые планируют приобрести свое жилье.

В Украине обновили карантинное зонирование. В понедельник вступило в силу новое карантинное зонирование. Напомним, если город, село, областной центр и т.д. попадают в «красную зону», на этой территории запрещается работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов. Такие ограничения возможны в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышение среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней более чем в 5 раз.

Кстати, некоторые банки прекрасно понимают, что малому и среднему бизнесу в 2020 году с коронакризисом, красными зонами, ограничениями выживать непросто. Поэтому готовы предлагать поддержку предпринимателям в кризис.



К примеру, Идея Банк. У банка существует специальный кредит для предпринимателей под названием «Легкий бизнес». Он предназначен, в первую очередь, для пополнения оборотных средств и восстановления бизнеса после послабления карантинных ограничений. Мы собрали реальные случаи. Тех, кому этот кредит уже помог. И расспросили у них про возможности и впечатления.

Пенсионные услуги онлайн. С 1 июля Пенсионный фонд ввел сервисную услугу «автоматическое назначение пенсии». Как подать заявление о назначении пенсии, можно узнать здесь. После того как заявление обработают, пользователь получит информацию о дате назначения и размере пенсии по СМС, в личном кабинете на портале ПФУ или через мобильное приложение. Пенсия будет назначаться автоматически, как только пользователь достигнет пенсионного возраста.

Отмывали деньги через мировые банки. Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал данные из секретного досье Управление по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN). Согласно этим данным, банки США провели подозрительные транзакции на два триллиона долларов с 1999 по 2017 год. Как отмечается, среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Коломойским, Ахметовым, Клюевым и другими известными украинцами.

«Минутка» министра финансов:

«Ипотека для 30 тыс. семей». Министр финансов Украины Сергей Марченко анонсировал новую программу, которая предусматривает предоставление ипотечных кредитов для 30 тысяч семей. Правительство обещает докапитализировать новое учреждение, которое сможет предоставлять ипотечные кредиты и также предоставлять финансовый лизинг, кредит.

«Не стоит копировать Аргентину». Марченко также исключил вероятность дефолта страны. Он выразил уверенность в том, что Украине не стоит копировать практику, которая была в Аргентине. Как сказал министр: «Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы встают дыбом».

«Акциз будет повышен». Тот же министр финансов рассказал, что в Украине будет повышен акциз на табачные и алкогольные изделия. По его словам, акциз не поднимали три года, а это минус 2,7 миллиарда гривен. Акциз планируют повысить только на уровень инфляции – 11%. Дата повышения пока не известна.