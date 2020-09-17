Xiaomi запатентовала уникальный смартфон-слайдер с гибким экраном

Xiaomi запатентовала слайдер с гибким экраном, который оборачивается вокруг корпуса.

На представленных изображениях показан смартфон, экран которого занимает всю лицевую панель и снизу загибается на заднюю сторону, продолжаясь таким образом почти до самого верха. Сама по себе технология не нова, но интересно то, что по сути это слайдер.



Фото: gizmochina.com

Сдвинув вниз экран, пользователь получает доступ к динамику, фронтальной камере и другим сенсорам. Это достигается за счёт гибкости матрицы, что и позволяет немного опустить переднюю панель. Впервые производитель предлагает реализовать механизм слайдера за счёт изменения размера дисплея.



Фото: gizmochina.com

Маловероятно, что Xiaomi выпустит подобный гаджет, особенно на фоне появления подэкранных камер, но однозначно радует, что компания ищет новые способы, как сделать смартфоны разнообразнее.