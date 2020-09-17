Вкладчики банков-банкротов получили в августе почти 27 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение августа 2020 года выплатил 26,6 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков.
Общая сумма аккумулированных Фондом на 1 августа 2020 г. средств составила 14,617 млрд грн, сообщает ФГВФЛ.
От регулярного сбора в Фонд в январе-августе 2020 г. поступило 2,975 млрд грн. Всего за восемь месяцев года вкладчики получили гарантированного возмещения на 161,7 млн грн.
По состоянию на 1 сентября общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда, составила 89,902 млрд грн.
На 1 сентября 2020 г. в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 действующих банка. Продолжается ликвидация 50 неплатежеспособных банков, завершена ликвидация 45 банков.
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