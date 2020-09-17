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Вкладчики банков-банкротов получили в августе почти 27 млн грн

Вкладчики банков-банкротов получили в августе почти 27 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в течение августа 2020 года выплатил 26,6 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков.

Общая сумма аккумулированных Фондом на 1 августа 2020 г. средств составила 14,617 млрд грн, сообщает ФГВФЛ.

От регулярного сбора в Фонд в январе-августе 2020 г. поступило 2,975 млрд грн. Всего за восемь месяцев года вкладчики получили гарантированного возмещения на 161,7 млн грн.

По состоянию на 1 сентября общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда, составила 89,902 млрд грн.

На 1 сентября 2020 г. в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 74 действующих банка. Продолжается ликвидация 50 неплатежеспособных банков, завершена ликвидация 45 банков.

Справка Finance.ua:

  • Фонд гарантирует возмещение вкладов всем вкладчикам в банках-участниках, которыми являются все банки Украины, кроме АО «Ощадбанк». В случае признания банка неплатежеспособным Фонд обязательно выплатит гарантированное возмещение вкладчикам такого банка, ведь это одна из основных его функций, определенных законом.
  • Гарантии Фонда распространяются на средства физических лиц и ФЛП, размещенные на депозитах и ​​текущих счетах. Предельная сумма возмещения в Украине сегодня составляет 200 тысяч грн независимо от количества счетов у вкладчика в одном банке.
  • Если вклад больше выплачиваемого Фондом возмещения или если вклад не подпадает под гарантии, вкладчик становится кредитором и должен заявить свои требования на возврат средств.
  • Выплаты кредиторам не гарантированы и производятся за счет средств от продажи активов банка, а сумма поступлений от продажи зависит от качества этих активов.

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По материалам Finance.UA
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