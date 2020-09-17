Четыре камеры и мощная батарея: Realme представила новый бюджетный смартфон

Китайская компания Realme представила новый смартфон Realme C17 с четырьмя камерами.
Об этом сообщает GSM Arena.
Realme C17 имеет 16,5-см ЖК-дисплей с разрешением HD+. В смартфон встроен аккумулятор Snapdragon 460 и батарея мощностью 5000 ампер в час. Операционная память устройства составляет 6Гб, а внутренняя 128 Гб. Всего в смартфоне установлены четыре камеры – 13Мп, 8Мп и две по 2Мп.
Фото: GSM Arena
Первые продажи смартфона, который будет доступен в зеленом и синем цветах, начнутся уже 22 сентября. Стоимость одного Realme C17 составляет около 190 долларов США.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходыВчера, 11:30 - 1047 9
Кабмин намерен ускорить экономическое восстановление страныВчера, 10:44 - 479 6
Цены на столичную недвижимость в августе (инфографика)Вчера, 09:00 - 1988 4
Глава Минфина оценил вероятность дефолта УкраиныВчера, 10:00 - 1837 4
В Украине начали выдавать «зеленые» номера для электроавто (фото)Вчера, 17:25 - 868 2
Новый Hyundai Tucson впервые появился на дороге (фото)Вчера, 04:36 - 4275
Госслужба занятости назвала самые востребованные профессии (инфографика)Вчера, 08:02 - 3648
Цены на столичную недвижимость в августе (инфографика)Вчера, 09:00 - 1988 4
Глава Минфина оценил вероятность дефолта УкраиныВчера, 10:00 - 1837 4
Межбанк: продолжит ли "набирать высоту" доллар?Вчера, 11:10 - 1508
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1095
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 644 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3031 10
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 833
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 590