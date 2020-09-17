Четыре камеры и мощная батарея: Realme представила новый бюджетный смартфон

Китайская компания Realme представила новый смартфон Realme C17 с четырьмя камерами.

Об этом сообщает GSM Arena.

Realme C17 имеет 16,5-см ЖК-дисплей с разрешением HD+. В смартфон встроен аккумулятор Snapdragon 460 и батарея мощностью 5000 ампер в час. Операционная память устройства составляет 6Гб, а внутренняя 128 Гб. Всего в смартфоне установлены четыре камеры – 13Мп, 8Мп и две по 2Мп.



Фото: GSM Arena

Первые продажи смартфона, который будет доступен в зеленом и синем цветах, начнутся уже 22 сентября. Стоимость одного Realme C17 составляет около 190 долларов США.