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Глава Минфина назвал источник покрытия дефицита валюты в 2021 году

Глава Минфина назвал источник покрытия дефицита валюты в 2021 году

Дефицит валютных поступлений в Украину в 2021 году будет компенсирован за счет заимствований у Международного валютного фонда и других международных партнеров. Курс удержится на уровне 29,1 гривен за доллар.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью “Радио Свобода”.

Как отметил министр, в 2020 году из-за локдауна баланс импорта-экспорта выравнивается.

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“В следующем году он опять же изменится в пользу импорта. Но мы видим возможность перекрыть за счет других источников валютную недостачу”, – сказал он.

Комментируя дефицит госбюджета на уровне 270 млрд гривен в госбюджете 2021 года, Марченко заявил:

“Мы считаем, что одним из источников покрытия дефицита бюджета у нас есть внешние заимствования. Это сотрудничество с МВФ, с нашими международными партнерами. Это обязательное условие для следующего года. То есть мы не рассматриваем другие варианты. Самостоятельно мы пока не готовы финансировать дефицит бюджета. Поэтому это будет приток валюты, который позволит нам профинансировать дефицит”.

Министр финансов также выразил уверенность в том, что НБУ продолжит свою стабильную политику.

“Поэтому я не вижу особых рисков в части валютно-курсовой политики и стабильности валютно-курсовой. То есть я считаю, что динамика будет, волатильность будет незначительная и будет колебаться в нынешних границах”, – добавил он.

По материалам Радио Свобода
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