По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (40,616 млн грн. и 30,626 млн грн. соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (38 и 40), максимальный курс продажи доллара 28,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,18-28,19 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активных заявок по доллару на сумму 71,242 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,5000 – 6 969

28,2000 – 2 222

28,1800 – 10 000

28,1800 – 37 000

28,1800 – 10 000

28,1700 – 10 000

28,1700 – 30 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,1900 – 10 000

28,1700 – 20 000

28,1900 – 5 000

28,1900 – 21 000

28,1900 – 10 000

28,1900 – 20 000

28,1900 – 33 333

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2072 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1677 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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