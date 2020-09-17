Криклий рассказал, какие порты отдадут на приватизацию, а какие в концессию

Опыт успешной концессии портов подталкивает Министерство инфраструктуры двигаться дальше в этом направлении.
Об этом во время встречи с бизнес-кругами рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщили в Европейской бизнес ассоциации.
По словам Криклия, уже готовы три порта, которые планируются отдать на приватизацию и к которым уже есть интерес у инвесторов: Усть-Дунайск, Белгород-Днестровск и Скадовск.
Также планируется подготовка к концессии Измаильского, Бердянского и Черноморского портов, несколько позже — порта Южный. Как сообщил министр, до конца 2020 года по этим объектам должны быть подготовлены ТЭО.
Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассматривает возможность передачи в концессию портов Черноморск и Бердянск, а также приватизации еще трех портов.
Напомним, Украина уже передала в концессию порты Ольвия и Херсон.
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