Криклий рассказал, какие порты отдадут на приватизацию, а какие в концессию

Опыт успешной концессии портов подталкивает Министерство инфраструктуры двигаться дальше в этом направлении.

Об этом во время встречи с бизнес-кругами рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщили в Европейской бизнес ассоциации.

По словам Криклия, уже готовы три порта, которые планируются отдать на приватизацию и к которым уже есть интерес у инвесторов: Усть-Дунайск, Белгород-Днестровск и Скадовск.

Также планируется подготовка к концессии Измаильского, Бердянского и Черноморского портов, несколько позже — порта Южный. Как сообщил министр, до конца 2020 года по этим объектам должны быть подготовлены ТЭО.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассматривает возможность передачи в концессию портов Черноморск и Бердянск, а также приватизации еще трех портов.

Напомним, Украина уже передала в концессию порты Ольвия и Херсон.