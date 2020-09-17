Руководство НБУ сохранило стабильность денежно-кредитной политики - Нацсовет реформ

Новому руководству Нацбанка удалось сохранить стабильность и преемственность денежно-кредитной политики.
Такое мнение относительно деятельности НБУ под руководством Кирилла Шевченко в комментарии Укринформу высказал заместитель главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Александр Ольшанский.
«НБУ должен оставаться твердой и не политизированной опорой для экономики, и в первую очередь проводить прогнозируемую политику. Здесь я надеюсь на профессиональные качества нового руководителя”, – отметил Ольшанский.
По его словам, ни один из апокалиптических сценариев, которые рисовали некоторые эксперты, не произошел.
Ольшанский высказал мнение, что новому руководству НБУ удалось сохранить стабильность и преемственность денежно-кредитной политики, и это дает уверенность, особенно если учитывать цифры, озвученные в проекте бюджета на 2021 год.
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