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Руководство НБУ сохранило стабильность денежно-кредитной политики - Нацсовет реформ

Руководство НБУ сохранило стабильность денежно-кредитной политики - Нацсовет реформ

Новому руководству Нацбанка удалось сохранить стабильность и преемственность денежно-кредитной политики.

Такое мнение относительно деятельности НБУ под руководством Кирилла Шевченко в комментарии Укринформу высказал заместитель главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Александр Ольшанский.

«НБУ должен оставаться твердой и не политизированной опорой для экономики, и в первую очередь проводить прогнозируемую политику. Здесь я надеюсь на профессиональные качества нового руководителя”, – отметил Ольшанский.

По его словам, ни один из апокалиптических сценариев, которые рисовали некоторые эксперты, не произошел.

Ольшанский высказал мнение, что новому руководству НБУ удалось сохранить стабильность и преемственность денежно-кредитной политики, и это дает уверенность, особенно если учитывать цифры, озвученные в проекте бюджета на 2021 год.

Справка Finance.ua:

  • 16 июля Верховная Рада приняла постановление “О назначении Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины”.
  • Шевченко до этого назначения с мая 2015 года занимал должность председателя правления “Укргазбанка”. В 2012-2014 годах был советником руководителя “Ощадбанка”.
  • Кирилл Шевченко ранее заявлял, что независимости Национального банка Украины ничего не угрожает.
По материалам УКРИНФОРМ
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