Руководство НБУ сохранило стабильность денежно-кредитной политики - Нацсовет реформ

Новому руководству Нацбанка удалось сохранить стабильность и преемственность денежно-кредитной политики.

Такое мнение относительно деятельности НБУ под руководством Кирилла Шевченко в комментарии Укринформу высказал заместитель главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Александр Ольшанский.

«НБУ должен оставаться твердой и не политизированной опорой для экономики, и в первую очередь проводить прогнозируемую политику. Здесь я надеюсь на профессиональные качества нового руководителя”, – отметил Ольшанский.

По его словам, ни один из апокалиптических сценариев, которые рисовали некоторые эксперты, не произошел.

Ольшанский высказал мнение, что новому руководству НБУ удалось сохранить стабильность и преемственность денежно-кредитной политики, и это дает уверенность, особенно если учитывать цифры, озвученные в проекте бюджета на 2021 год.

Справка Finance.ua:

16 июля Верховная Рада приняла постановление “О назначении Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины”.

Шевченко до этого назначения с мая 2015 года занимал должность председателя правления “Укргазбанка”. В 2012-2014 годах был советником руководителя “Ощадбанка”.