День финансов, 18 сентября: прогноз курса от Минфина, цена за "минималку", деньги "белым" хакерам

Пятница, 18 сентября: о долгах, выплатах пенсий и субсидий и деньгах для “белых хакеров”:

Выплаты по внешнему долгу. Согласно плану, за 4 квартал 2020 г. Украина должна выплатить 5,587 млрд долларов, из которых 71 млн долларов – долг МВФ. Также в 4 квартале необходимо выплатить 2,444 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ. Кстати, узнать о наличии налогового долга можно на веб-портале ГНС, где обнародуется информация о субъектах хозяйствования, у которых есть налоговый долг.

Прогноз по курсу доллара на конец года. По словам министра финансов, курс доллара до конца года будет стабилен, а в следующем году среднегодовой курс заложен на уровне 29,1 грн/$. Министр напомнил, что в этом году инфляция в бюджете была заложена на уровне 11%, а курс доллара – 30 грн. Также он объяснил, почему расходы на ОП планируют увеличить почти на 40%. Напомним, сегодня, 18 сентября Кабмин представил в Раде проект госбюджета-2021, а нардепы от различных фракций и групп раскритиковали документ.

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Средний размер субсидии. По информации Минсоцполитики, средний размер выплат субсидий увеличился по сравнению с июлем на 8,9% до 279,8 грн. А наибольший средний размер субсидии зафиксирован в Киеве – 488,21 грн. При этом министр финансов Сергей Марченко объяснил, почему в бюджете-2021 сократили расходы на субсидии.

Цена за “минималку”. В парламенте рассказали, во сколько обойдется повторное повышение минимальной зарплаты. Запланированное в 2021 году повышение до 6500 грн, которое будет проходить в два этапа, обойдется Украине в 41 млрд грн.

Доплаты пенсионерам старше 75 лет. По сообщению Пенсионного фонда, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 гривен пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будут выплачивать с 1 июля 2021 года.

Деньги “белым” хакерам за найденные уязвимости. Программа поиска уязвимостей Prozorro Bug Bounty, которую электронная система закупок Prozorro запустила в июне этого года, переходит на денежную систему вознаграждений для багхантеров. Теперь за каждую уязвимость высокого уровня (Р1) багхантеры будут получать 2800 грн, за Р2 – 1400 грн, за Р3 – 840 грн.