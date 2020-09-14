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Самый популярный пикап в мире переходит на электричество (фото)

Самый популярный пикап в мире переходит на электричество (фото)

Представленный этим летом Ford F-150 нового поколения встал на конвейер в Дирборне. Одновременно с этим марка подтвердила, что в развитие производственной площадки вложат $ 700 000 000. Часть денег пойдет на подготовку сборки электрической модификации пикапа.

«Зеленая» версия станет самой быстрой и самой мощной в линейке модели. Подробности не раскрывают, но известно, что полноприводную систему реализуют через электродвигатели на каждую ось. Вероятно, речь идет об отдаче более 450 л.с.


По словам топ-менеджера бренда Кумара Галхотра, «батарейный» F-150 станет не только рабочим и полноценным автомобилем, но и мобильным генератором.

Сборку наладят не раньше середины 2022 года.

По материалам MMR
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