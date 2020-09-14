Самый популярный пикап в мире переходит на электричество (фото)

Представленный этим летом Ford F-150 нового поколения встал на конвейер в Дирборне. Одновременно с этим марка подтвердила, что в развитие производственной площадки вложат $ 700 000 000. Часть денег пойдет на подготовку сборки электрической модификации пикапа.
«Зеленая» версия станет самой быстрой и самой мощной в линейке модели. Подробности не раскрывают, но известно, что полноприводную систему реализуют через электродвигатели на каждую ось. Вероятно, речь идет об отдаче более 450 л.с.
По словам топ-менеджера бренда Кумара Галхотра, «батарейный» F-150 станет не только рабочим и полноценным автомобилем, но и мобильным генератором.
Сборку наладят не раньше середины 2022 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Верховный суд решил обратиться в КСУ относительно штрафов Зеленского9 ч. назад - 822 12
Чешская Skoda готова участвовать в достройке энергоблоков ХАЭС - Энергоатом12 ч. назад - 572 6
В ВР зарегистрировали законопроект об уравнивании акциза на автомобильное топливо: как может измениться цена на бензин и газ4 ч. назад - 769 3
УЗ перевела поезд с Kyiv Boryspil Express на другой маршрут8 ч. назад - 516 3
Бизнес-ассоциации просят Раду отозвать законопроекты, отменяющие детенизационные законы12 ч. назад - 1069 3
ТОП-10 самых востребованных профессий в Киеве (инфографика)15 ч. назад - 2403
В Минфине дали прогноз по курсу доллара на конец года7 ч. назад - 1694
В Украине появятся скоростные дороги14 ч. назад - 1604 1
Цены на жилье в Украине: где дешевле всего10 ч. назад - 1388 1
НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу8 ч. назад - 1210
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метровВчера, 10:10 - 618
Apple представила новый iPad і iPad AirПозавчера, 10:10 - 445 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 2754 9
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 679
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 522