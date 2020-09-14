Facebook обвинили в подглядывании за пользователям посредством камер смартфонов

На Facebook снова подают иски, на этот раз за шпионаж. Как сообщает Bloomberg, против компании подали в суд из-за шпионажа за пользователями Instagram за счет несанкционированного использования камер их мобильных телефонов.
В иске, поданном в июле, отмечается, что приложение для обмена фотографиями получало доступ к камерам iPhone, даже если они не использовались, с целью сбора «прибыльных и ценных данных о своих пользователях, к которым у него не было доступа другим способом».
Согласно жалобе, «получая исключительно личные и интимные личные данные о своих пользователях», Instagram и Facebook могут собирать «ценные сведения для исследования рынка».
Facebook, в свою очередь, опровергла обвинения и обвинила программную ошибку в том, что телефон самопроизвольно получал доступ к камерам iPhone. Соцсеть добавила, что сейчас работает над исправлением этой ошибки.
Напомним: в иске, поданном в прошлом месяце, Facebook обвинили в использовании технологии распознавания лиц для незаконного сбора биометрических данных своих более чем 100 млн пользователей Instagram. Facebook тогда опроверг это заявление и заявил, что Instagram не использует технологию распознавания лиц.
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