В Германии начали продажу билетов на аэротакси, которое начнет работать через 2-3 года

После почти 10 лет развития стартап Volocopter готов к тому, чтобы его парк аэротакси наконец взлетел. И бренд настолько уверен, что этот день уже близок, что уже продает билеты на эти поездки, передает Robb Report.

Немецкий авиастартап объявил, что запускает бронирование билетов на свои первые полеты. Каждый билет «VoloFirst» включает в себя 15-минутный полет на одном из самолетов VoloCity компании, видео поездки и официальный именной сертификат от стартапа.

Издание сообщает, что хотя Volocopter все еще ожидает сертификации от власти, он решил начать продажу билетов на свои рейсы в связи с успешными испытаниями в Германии, Финляндии и Сингапуре. Учитывая то, что разрешения пока нет, точной даты старта полетов нет. Volocopter рассчитывает начать коммерческий запуск в следующие «два-три года».

Компания Volocopter, основанная в начале прошлого десятилетия, разработала пять самолетов, последний из которых, VoloCity, станет основой ее парка аэротакси. Этот 18-роторный eVOTL вмещает двух пассажиров, имеет запас хода более 21 миль и может развивать максимальную скорость 62 миль в час.

Желающие имеют возможность до 31 декабря зарезервировать место на одном из рейсов Volocopter VoloFirst. Билеты стоят 300 евро (около $355 долларов). Компания объявила, что будет доступно только 1000 мест, из которых на момент публикации осталось только 641.

Напомним: в сентябре прошлого года летательные аппараты компании Volocopter, так называемые аэротакси, впервые провели испытания над населенным пунктом в Европе, а не за его пределами. Компания выбрала для демонстрации город Штутгарт.