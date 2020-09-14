Стало известно, сколько будет стоить в Украине Sony PlayStation 5

Игровая консоль PlayStation 5 поступит в продажу в США и Японии 12 ноября, а в Европе, Украине и других регионах – 19 ноября, PlayStation 5 DIGITAL EDITION в Украине можно будет приобрести за 12 999 грн, а PlayStation 5 с дисководом ULTRA HD BLU-RAY – за 15 999 грн.
Об этом сообщается в пресс-релизе PlayStation Ukraine.
“На PlayStation 5 будет доступна лучшая линейка игр в истории PlayStation, включая Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War и Demon’s Souls, для невероятных впечатлений от гейминга будущего”, – говорится в сообщении.
“Обе модели PS5 получили один и тот же специальный процессор со встроенными центральным и графическим процессорами для замечательной графики в качестве до 4K, а также один и тот же сверхскоростной SSD с интегрированным модулем I/O, который обеспечивает молниеносную загрузку.
Обе версии консоли обеспечат эффект полного погружения в игру благодаря беспроводному контроллеру DualSense и трехмерному звуку: благодаря этому пользователям будет доступен одинаково революционный геймплей, независимо от того, какую PlayStation 5 они выберут”, – добавили в компании.
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