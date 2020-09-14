Инвестиционная пауза: Минэкономики объяснило исторический обвал капитальных инвестиций

Инвестиционная деятельность в І полугодии 2020 года претерпела существенное влияние кризисной ситуации, вызванной пандемией острой респираторной болезни COVID-19. В целом 2020 год будет характеризоваться инвестиционной паузой.

Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, на II квартал 2020 года пришлась основная часть наиболее жестких карантинных ограничений и, как следствие, снижение производственной активности, сокращение доходов и ухудшение инвестиционных настроений отечественных и международных инвесторов.

Так, во II квартале 2020 года падение освоенных капитальных инвестиций составило 34,4% (по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года), что в итоге сформировало сокращение объемов освоенных капитальных инвестиций по результатам І полугодия 2020 года на уровне 34,9%.

“Такое сокращение по результатам полугодия было наибольшим за период с 2010 года, что особенно ощутимо на фоне длительного 4-летнего периода высокой инвестиционной активности”, – отметили в Минэкономики.



Инфографика: Минэкономики

По прогнозу министерства, в ближайшее время ожидается некоторая стабилизация ситуации и постепенное восстановление производственной активности во II полугодии 2020 года. Однако понесенные потери субъектов экономической деятельности все еще будут отражаться на их инвестиционной активности. Поддержка будет ощущаться в большей степени со стороны бюджетного сектора.

“Однако, учитывая ощутимые финансовые трудности предприятий и неопределенность относительно сроков и характера ограничительных мер в ответ на распространение COVID-19, в целом 2020 год будет характеризоваться инвестиционной паузой”, – говорится в сообщении.