Инвестиционная пауза: Минэкономики объяснило исторический обвал капитальных инвестиций

Инвестиционная деятельность в І полугодии 2020 года претерпела существенное влияние кризисной ситуации, вызванной пандемией острой респираторной болезни COVID-19. В целом 2020 год будет характеризоваться инвестиционной паузой.
Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.
Как отмечается в сообщении, на II квартал 2020 года пришлась основная часть наиболее жестких карантинных ограничений и, как следствие, снижение производственной активности, сокращение доходов и ухудшение инвестиционных настроений отечественных и международных инвесторов.
Так, во II квартале 2020 года падение освоенных капитальных инвестиций составило 34,4% (по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года), что в итоге сформировало сокращение объемов освоенных капитальных инвестиций по результатам І полугодия 2020 года на уровне 34,9%.
“Такое сокращение по результатам полугодия было наибольшим за период с 2010 года, что особенно ощутимо на фоне длительного 4-летнего периода высокой инвестиционной активности”, – отметили в Минэкономики.
Инфографика: Минэкономики
По прогнозу министерства, в ближайшее время ожидается некоторая стабилизация ситуации и постепенное восстановление производственной активности во II полугодии 2020 года. Однако понесенные потери субъектов экономической деятельности все еще будут отражаться на их инвестиционной активности. Поддержка будет ощущаться в большей степени со стороны бюджетного сектора.
“Однако, учитывая ощутимые финансовые трудности предприятий и неопределенность относительно сроков и характера ограничительных мер в ответ на распространение COVID-19, в целом 2020 год будет характеризоваться инвестиционной паузой”, – говорится в сообщении.
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