0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Инвестиционная пауза: Минэкономики объяснило исторический обвал капитальных инвестиций

Инвестиционная пауза: Минэкономики объяснило исторический обвал капитальных инвестиций

Инвестиционная деятельность в І полугодии 2020 года претерпела существенное влияние кризисной ситуации, вызванной пандемией острой респираторной болезни COVID-19. В целом 2020 год будет характеризоваться инвестиционной паузой.

Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, на II квартал 2020 года пришлась основная часть наиболее жестких карантинных ограничений и, как следствие, снижение производственной активности, сокращение доходов и ухудшение инвестиционных настроений отечественных и международных инвесторов.

Так, во II квартале 2020 года падение освоенных капитальных инвестиций составило 34,4% (по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года), что в итоге сформировало сокращение объемов освоенных капитальных инвестиций по результатам І полугодия 2020 года на уровне 34,9%.

“Такое сокращение по результатам полугодия было наибольшим за период с 2010 года, что особенно ощутимо на фоне длительного 4-летнего периода высокой инвестиционной активности”, – отметили в Минэкономики.


Инфографика: Минэкономики

По прогнозу министерства, в ближайшее время ожидается некоторая стабилизация ситуации и постепенное восстановление производственной активности во II полугодии 2020 года. Однако понесенные потери субъектов экономической деятельности все еще будут отражаться на их инвестиционной активности. Поддержка будет ощущаться в большей степени со стороны бюджетного сектора.

“Однако, учитывая ощутимые финансовые трудности предприятий и неопределенность относительно сроков и характера ограничительных мер в ответ на распространение COVID-19, в целом 2020 год будет характеризоваться инвестиционной паузой”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.