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Рада запретила депутатам иметь в подчинении близких лиц

Рада запретила депутатам иметь в подчинении близких лиц

Верховная Рада Украины запретила народным депутатам иметь в подчинении близких лиц. Соответствующий законопроект №2203 в целом поддержали 252 нардепа.

Закон предусматривает ограничение совместной работы близких лиц на должностях помощников-консультантов депутатов всех уровней. То есть, запрет иметь в подчинении близких лиц распространяется на народных депутатов Украины, депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов.

В пояснительной записке подчеркивается, что до этого нардепы не имели никаких ограничений при назначении себе как подчиненных лиц – помощников-консультантов – своих близких лиц.

“Это исключение, специально предусмотренное действующим законодательством для выборных должностей и их близких лиц, приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам – и это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям”, – указано в ней.

По материалам РБК-Украина
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