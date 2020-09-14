Рада запретила депутатам иметь в подчинении близких лиц

Верховная Рада Украины запретила народным депутатам иметь в подчинении близких лиц. Соответствующий законопроект №2203 в целом поддержали 252 нардепа.
Закон предусматривает ограничение совместной работы близких лиц на должностях помощников-консультантов депутатов всех уровней. То есть, запрет иметь в подчинении близких лиц распространяется на народных депутатов Украины, депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов.
В пояснительной записке подчеркивается, что до этого нардепы не имели никаких ограничений при назначении себе как подчиненных лиц – помощников-консультантов – своих близких лиц.
“Это исключение, специально предусмотренное действующим законодательством для выборных должностей и их близких лиц, приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам – и это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям”, – указано в ней.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство предлагает увеличить налог на дорогие автомобили10 ч. назад - 1475 9
Коболев сказал, какими будут платежки за газ зимой для украинцев11 ч. назад - 2274 4
Ассоциации ВИЭ будут защищать зеленую энергетику от Коломойского7 ч. назад - 307 3
Новые зарплаты, пенсии и рост цен: чего ждать украинцам от бюджета-20219 ч. назад - 706 3
Третьякова раскрыла нюансы повышения пенсионного возраста7 ч. назад - 1492 2
6 горячих вакансий с зарплатой от 50 000 гривен12 ч. назад - 27779
Коболев сказал, какими будут платежки за газ зимой для украинцев11 ч. назад - 2274 4
Названы наиболее востребованные специалисты на рынке труда (инфографика)7 ч. назад - 1585
Третьякова раскрыла нюансы повышения пенсионного возраста7 ч. назад - 1492 2
Правительство предлагает увеличить налог на дорогие автомобили10 ч. назад - 1475 9
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров10 ч. назад - 259
Apple представила новый iPad і iPad AirВчера, 10:10 - 346 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 2588 8
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 601
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 495