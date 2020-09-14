Как киевляне могут сэкономить на капремонте многоэтажки

Городские власти предлагают лояльные условия софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов.
Об этом сообщает КГГА.
Чтобы отремонтировать кровлю и утеплить ее, жители должны собрать всего 10% общей сметы, а 90% средств – предоставляет город.
Пример. ОСМД «Наше будущее» в Оболонском районе провело капремонт кровли, инженерных сетей и сделало энергоаудит, заплатив всего тысячу гривен с квартиры. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, инспектируя ход ремонтных работ в доме на Оболонской площади, 2-А. Дому 30 лет, имеет 20 этажей.
По словам главы ОСМД Татьяны Чайковской, дом возведен по нестандартному проекту, со временем его кровля начала протекать. Поэтому ОСМД «Наше будущее» стало участником программы «Капремонты».
«На проведение работ в этом доме по программе софинансирования из бюджета города направили 942 тысячи гривен, а жители – собрали еще 117 тысяч. Подчеркиваю, в программе участие могут принимать не только ОСМД или ЖСК, но и те дома, где такой формы управления нет, то есть которые обслуживаются коммунальными ЖЭКами или частными компаниями и тому подобное», – рассказал Петр Пантелеев.
Он заявил, что в стоимость обслуживания жилых домов управляющими компаниями не входит составляющая «капитальный ремонт», а лишь расходы на текущие работы.
«Финансовые затраты, необходимые на проведение капитального ремонта или модернизации – это значительные объемы, которые должны аккумулироваться отдельно совладельцами, которые по действующему законодательству ответственны за состояние своего имущества. Вместе с тем, город осознает: людям нужна помощь города в проведении ремонтов, которых дома не видели десятилетиями. Поэтому в столице действует две программы софинансирования», – пояснил заместитель главы КГГА.Условия программы «Капремонты»:
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