В Мининфраструктуры планируют передать в концессию порт "Измаил"

В Мининфраструктуры рассматривают возможность передачи в концессию порта “Измаил” и других морских портов Украины.

Об этом заявил министр Владислав Криклий во время круглого стола “Реформа транспортной инфраструктуры в Украине” в четверг, организованного ЕБА.

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““Измаил” – концессии быть, “Черноморску” и паромной переправе – тоже, и еще дополнительно Бердянский морпорт мы будем готовить к концессии. Единственное – немного подождем с портом “Южный”“, – рассказал Криклий.

Он добавил, что старт процесса передачи в концессию запланирован на 2020 год.

“Точно в этом году будет старт концессии. Хочу, чтобы уже начали готовить ТЭО в зависимости от того, это будет публичная инициатива или частная. Мы готовы к различным экспериментам. Нужно смотреть, какой формат будет лучше работать и позволит в кратчайшие сроки это все реализовывать”, – пояснил министр.