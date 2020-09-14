До "сотни" за 3,45 секунды: Ferrari представила новый суперкар (фото)

Итальянская компания Ferrari представила новый автомобиль 2021 Ferrari Portofino M.

Об этом сообщает портал Car Buzz.

По данным компании, в суперкаре установлен 3,9-литровый двигатель с двойным наддувом V8. Общая его мощность составляет 612 лошадиных сил, а крутящий момент – 561 Нм.

2021 Ferrari Portofino M может разогнаться до “сотни” за 3,45 секунды. Максимальная скорость автомобиля не превышает 319 км в час.



Фото: Car Buzz

В середине суперкара также установлен сенсорный экран в 26 см.



Фото: Car Buzz

Отмечается, что несмотря на отсутствие информации о цене 2021 Ferrari Portofino M, она может составлять более 215 тысяч долларов, которую просили за предшественника суперкара этой же модели.