На системе BankID банки за 2 месяца заработали 1 миллион гривен

С 1 июля банки – участники системы BankID НБУ начали получать плату за предоставление идентификационных данных своих клиентов коммерческим учреждениям, которые участвуют в системе BankID НБУ. НБУ раскрыл первые результаты работы нового проекта.
Об этом говорится в презентации НБУ, обнародованной в ходе круглого стола, проведенного онлайн «Финансовым клубом».
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Коммерческая модель использования BankID предусматривает плату в 20 грн за информацию о каждом абоненте, и за первые два месяца программы банки заработали 1 млн грн дохода.
«Мы готовились к сплиту и работали над коммерческой моделью, которая позволяет банкам-идентификаторам получать от коммерческих участников, предоставляющих услуги, вознаграждение за то, что им были переданы данные клиентов. А для государственных и коммунальных предприятий все происходит бесплатно. Передача данных осуществляется только по инициативе и с согласия собственника данных – самого физического лица», – рассказал заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан.
Шабан рассказал, что наибольшее количество запросов в систему BankID поступает из программы «Дія» (Министерство цифровой трансформации является одним из 11 некоммерческих абонентов).
“Многие наши клиенты регистрируются в «Дії». Для нас это интересная услуга для клиента. Хотим, чтобы она развивалась и давала возможность шире применять ее в качестве привлечения клиентов», – подтвердил директор департамента развития продуктов Идея Банка Сергей Мищенко.
Об аналогичном тренде говорит и заместитель начальника департамента цифрового бизнеса банка “Глобус” Александр Дубихвист.
«Пока для нашего банка это больше имиджевая вещь, чтобы наши клиенты могли идентифицироваться на государственных сервисах, пользоваться услугами электронных сервисов, которых становится все больше. Клиенты это ценят”, – сказал он.
Каждый день украинцы по 20 тыс. раз входят в систему BankID, сообщил Алексей Шабан.
Но коммерческих транзакций на порядок меньше. «За июль – август было около 50 тыс. идентификаций для коммерческого использования», – рассказал заместитель главы НБУ.
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