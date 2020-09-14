В Киеве хотят вернуть в коммунальную собственность 17 га земли возле Днепра на свыше 650 млн гривен

Столичная прокуратура в суде требует вернуть в коммунальную собственность 17 га земли возле Днепра стоимостью более 651 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской местной прокуратуры.

“Киевская местная прокуратура № 7 в суде требует вернуть территориальной общине города Киева земельный участок площадью около 17 га и стоимостью более 651 млн грн, находящийся в Голосеевском районе города Киева. Указанная земля отнесена к землям водного фонда и принадлежит территориальной общине столицы на праве коммунальной собственности”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с тем, установлено, что земельный участок незаконно используется субъектом хозяйствования, в том числе для намыва (добычи) песка. При этом каких-либо решений об отводе в пользование земельного участка Киевский городской совет не принимал.

“С целью восстановления прав территориальной общины столицы и пресечения незаконного использования коммунальной земли Киевская местная прокуратура №7 обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о возврате земельного участка положенному владельцу – Киевскому городскому совету. Кроме того, по указанным фактам идет досудебное расследование с целью привлечения виновных лиц к ответственности”, – резюмировали в прокуратуре.