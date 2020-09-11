День финансов, 14 сентября: курс от Минфина на 2021, десятка богачей в Украине, особенности «наличных на кассе» от Привата

Понедельник, 14 сентября. Старт новой недели приоткрыл показатели на 2021 год и обновил ТОП-10 самых богатых людей страны.

Что планируют на 2021. Кабинет Министров Украины 14 сентября 2020 года утвердил проект Государственного бюджета на 2021 год. Рост ВВП в 2021 году ожидается на уровне 4,6%, а среднемесячная зарплата – 13,6 тыс. грн. При этом курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, составляет 29,1 грн за доллар. Больше основных показателей проекта госбюджета на 2021 год

“Оранжевая” зона карантина для Киева. В столице начало действовать новое карантинное зонирование. Так, к примеру, запрещается деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц; также запрещается проводить массовые (культурные, спортивные, социальные, религиозные и другие) мероприятия. Подробнее по ссылке.

Согласитесь, непростые времена. Но некоторые банки пытаются поддержать бизнес даже в таких условиях. В частности, Идея Банк предложил бизнес-клиентам кредит «Легкий бизнес», который предназначен, в первую очередь, для пополнения оборотных средств и восстановления бизнеса после послабления карантинных ограничений. Вы знаете, мы любим реальные примеры, поэтому уже собрали несколько историй предпринимателей, которым уже удалось получить деньги. Истории разные, но каждая по-своему интересная.

IT-компаниям готовят льготы. Но, не всем. В Министерстве цифровой трансформации Украины готовятся к внедрению ряда льготных условий для IT-компаний – резидентов виртуальной бизнес-страны Дія.City. Также планируется внесение изменений в трудовое законодательство и Налоговый кодекс для компаний – резидентов Дія.City, в соответствии с которыми будут установлены НДФЛ на уровне 5% и минимальный ЕСВ.

100 миллионов залога для экс-президента “Укрбуда”. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента “Укрбуда” Максима Микитася под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов гривен. Суд отказал в удовлетворении поданных апелляционных жалоб и оставил в силе решение следственного судьи от 3 сентября.

ТОП-10 богатых украинцев. Самым богатым человеком в Украине, как и прежде, остается владелец группы SCM Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в 7,3 миллиарда долларов. На втором месте расположился владелец компании Интерпайп Виктор Пинчук с капиталом в 2,4 миллиарда долларов. А вот бывший президент расположился на пятом месте с 1,3 миллиарда долларов. Как и прежде, основной доход Порошенко связан с корпорацией Roshen. Все ТОП-10 богачей Украины

Особенности «Наличных на кассе». «Наличные на кассе» – новая услуга от ПриватБанка. Это именно тот случай, когда сервис выгоден всем: банку, его клиентам и магазинам. Цифры это только подтверждают. Результат первых двух недель работы – почти 4 миллиона снятых на кассах гривен. Если вы о нем еще не слышали, либо хотите узнать больше о том, как работает услуга и почему она выгодна всем участникам процесса, – вам ниже по ссылке.👇