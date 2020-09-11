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Украина выделит 2,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19

Украина выделит 2,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19

Власти Украины выделят 2,6 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на брифинге в понедельник, 14 сентября, говоря об увеличении расходов на медицину в 2021 году.

“До 2023 года у нас есть реальная возможность обеспечить расходы на здравоохранение на уровне 5%. Идет увеличение в 2021 году до 4,2% ВВП на здравоохранение по сравнению с 3,4% в этом, и мы планируем выйти на уровень 5% в 2023 году”, — рассказал он.

По его словам, в 2021 году увеличение расходов на медицину составит 27 млрд грн. В основном это касается зарплат из программы медицинских гарантий, приобретение оборудования для опорных больниц, развития экстренной медицинской помощи.

“Закупка вакцин от COVID — на эту программу предусмотрено 2,6 млрд грн”, — отметил Марченко.

По его словам, в целом на борьбу с COVID-19 в следующем году будет предусмотрено 19,4 млрд грн.

В частности, кроме вакцин, планируется выделение 15,8 млрд грн по программе Медгарант. Еще 1 млрд грн выделят на предотвращение коронавируса в школах.

Напомним, 4 сентября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о переговорах с компанией AstraZeneca относительно будущей закупки вакцин. Также переговоры идут с другими компаниями-лидерами, которые находятся на третьей стадии испытаний.

По материалам Дело
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